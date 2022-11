Airbus dodal v októbri 60 lietadiel, tento rok už takmer 500 strojov

Toulouse 9. novembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus dodal minulý mesiac zákazníkom 60 strojov. V porovnaní so septembrom sa tak tempo dodávok zvýšilo a spoločnosť by mohla dosiahnuť svoj celoročný cieľ 700 dodaných lietadiel. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dodávka 60 lietadiel po 55 dodaných v septembri znamená, že spoločnosť musí v posledných dvoch mesiacoch dodať ešte viac než 200 strojov, aby splnila cieľ dodať za celý rok zhruba 700 lietadiel, uviedli analytici. Podľa nich je to síce nemalá úloha, nie však nesplniteľná. V roku 2017 dodal Airbus zákazníkom za posledné dva mesiace roka 201 lietadiel, v roku 2018 to bolo 216 a v roku 2019 celkovo 215 lietadiel.



Za 10 mesiacov tohto roka dodala spoločnosť 495 strojov. Tie sú očistené o dodávky lietadiel, ktoré mal pôvodne dostať ruský Aeroflot, avšak po uvalení sankcií v dôsledku vojny na Ukrajine boli zrušené. Vysoký dopyt bol najmä po širokotrupých lietadlách Airbusu.



Čo sa týka objednávok, v októbri ich Airbus zaznamenal celkovo 177. Po úprave o zmeny v objednávkach zo strany spoločnosti AIG, vlastníka aerolínií British Airways, dosiahol ich počet 163. Spoločnosť AIG totiž upravila svoju pôvodnú objednávku, ktorá zahrnovala iba 14 úzkotrupých lietadiel, a túto zvýšila na 59 strojov.