Airbus dodal v októbri klientom 71 lietadiel

Paríž 6. novembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus dodal v októbri 2023 klientom 71 lietadiel. To predstavuje nárast o 18 % v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Uviedli to v pondelok zdroje z tohto odvetvia priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Airbus odmietol tieto údaje komentovať pred zverejnením štvrťročných výsledkov neskôr tento týždeň.



Októbrové dodávky boli zároveň vyššie ako septembrové, keď Airbus odovzdal odberateľom 55 lietadiel.



Celkové dodávky za deväť mesiacov do konca septembra 2023 tak dosiahli 559 kusov v porovnaní s celoročným cieľom koncernu 720 lietadiel.