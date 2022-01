Paríž 7. januára (TASR) - Európsky koncern Airbus dodal v roku 2021 klientom najmenej 605 lietadiel. Ich konečný počet sa pritom môže zvýšiť až na 611, v závislosti od výsledku záverečného auditu. Uviedli to v piatok zdroje z tohto odvetvia.



Už začiatkom tohto týždňa agentúry informovali, že Airbus prekonal svoj celoročný cieľ dodávok 600 lietadiel a udržal si náskok pred americkým rivalom Boeingom. Dodávky sú v čase pandémie nového koronavírusu považované za kľúč k vytváraniu hotovosti.



Airbus zverejní informácie o objednávkach a dodávkach po zatvorení trhov v pondelok (10. 1.), pričom Boeing zverejní údaje v utorok (11. 1.).



Dodávky boli počas krízy čiastočne zabezpečené riešeniami, ktoré niektorým dopravcom umožňujú odložiť zaúčtovanie nových lietadiel do ich súvah, hoci takéto dohody musia preveriť aj audítori. Airbus pritom verí, že prekoná svoj cieľ pre rok 2021 až o 11 kusov.



Pozornosť sa teraz sústreďuje na výroby užších lietadiel a ich dodávky v roku 2022, keďže aj letecký priemysel je pod tlakom pre meškanie v dodávateľských reťazcoch a nedostatok čipov. Podľa zdrojov z odvetvia hrozí tento rok meškanie odovzdávania lietadiel, pričom existuje riziko, že dodanie niektorých strojov sa posunie až do roku 2023.



Airbus neposkytol prognózu dodávok na rok 2022, ale očakáva sa, že budú vyššie ako v roku 2021, uviedli analytici.



Airbus v októbri zaokrúhlil svoj hlavný cieľ výroby úzkych modelov z rodiny A320 na 65 mesačne do leta 2023.