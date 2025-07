Airbus dodal za 1. polrok vyše 300 lietadiel, medziročne o 5 % menej

Toulouse 9. júla (TASR) - Európsky výrobca lietadiel dodal zákazníkom v 1. polroku toho roka viac než 300 lietadiel, čím prekonal konkurenčnú spoločnosť Boeing, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to však znamená pokles. Informovala o tom agentúra Reuters.



Airbus tento týždeň uviedol, že za prvých šesť mesiacov roka dodal zákazníkom 306 lietadiel. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 to predstavuje pokles o 5,56 %.



Napriek poklesu prekonal dodávky zo strany amerického konkurenta Boeing, aj keď ten vykázal najlepší 1. polrok za posledných sedem rokov. Boeing dodal zákazníkom za šesť mesiacov 280 lietadiel, čo bolo najviac od roku 2018. Americká firma však niekoľko rokov zápasila s krízou, do ktorej sa dostala po tom, ako koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019 havarovali z rovnakých dôvodov dva jej stroje 737 MAX.



Za mesiac jún sa už údaje o dodávkach Airbusu a Boeingu priblížili. Airbus dodal zákazníkom 63 lietadiel, Boeing 60 strojov. Čo sa týka hrubých objednávok, rozdiel bol výraznejší. Airbus ich zaznamenal 203 a americká spoločnosť 116.