Airbus dodal zákazníkom najväčší počet lietadiel od začiatku roka

Paríž 10. októbra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus zaznamenal minulý mesiac najvyšší objem dodávok dopravných lietadiel od začiatku roka. Poukázali na to údaje, ktoré firma zverejnila koncom tohto týždňa.



Podľa údajov Airbus v septembri dodal zákazníkom 57 lietadiel po augustových 39 dodávkach. Za deväť mesiacov tohto roka tak dodal zákazníkom 341 lietadiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 40 %.



Rozsah poklesu dodávok je rovnaký ako v prípade produkcie. Dôvodom je nástup pandémie nového koronavírusu v marci tohto roka, ktorá zasiahla do leteckej dopravy po celom svete.



Na začiatku pandémie Airbus zrušil celoročnú prognózu vývoja dodávok s tým, že pre neistotu ďalšieho vývoja je problém celoročné dodávky odhadnúť. V rámci súčasných interných prognóz však počíta v tomto roku s približne 500 dodanými lietadlami. V roku 2019 dodala spoločnosť zákazníkom rekordných 863 lietadiel. V roku 2018 to bolo 800 strojov.