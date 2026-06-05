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Airbus dodal zákazníkom vyše 80 lietadiel, je to nárast o takmer 60 %
Airbus uviedol, že zákazníkom dodal v máji celkovo 81 lietadiel. Spoločnosť tak oficiálne potvrdila pôvodné informácie od zdrojov z tohto sektora zo štvrtka 4. júna.
Autor TASR
Toulouse 5. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus v piatok oznámil, že minulý mesiac dodal zákazníkom viac než 80 strojov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak objem dodávok zvýšil o takmer 60 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
Airbus uviedol, že zákazníkom dodal v máji celkovo 81 lietadiel. Spoločnosť tak oficiálne potvrdila pôvodné informácie od zdrojov z tohto sektora zo štvrtka 4. júna.
Objem dodávok bol tak v máji o 59 % vyšší než v rovnakom období minulého roka a výrazný rast vykázala spoločnosť v dodávkach aj v medzimesačnom porovnaní. V apríli dodala zákazníkom 67 strojov. Od začiatku roka potom Airbus dodal 262 lietadiel.
K výraznému rastu prispel fakt, že spoločnosť začala opätovne dodávať lietadlá do Číny. Dodávky do ázijskej krajiny boli predtým pozastavené pre, ako Airbus uviedol, „administratívne prekážky“. Problémy sa však medzičasom vyriešili.
Za celý rok 2026 plánuje Airbus dodať zákazníkom 870 lietadiel. Spoločnosť si tak stanovila náročnejší cieľ po tom, ako vlani dodala 793 strojov. Minuloročný ceľ síce splnila, počas roka ho však upravila smerom nadol, pričom pôvodne si firma stanovila dodať 820 lietadiel.
Airbus uviedol, že zákazníkom dodal v máji celkovo 81 lietadiel. Spoločnosť tak oficiálne potvrdila pôvodné informácie od zdrojov z tohto sektora zo štvrtka 4. júna.
Objem dodávok bol tak v máji o 59 % vyšší než v rovnakom období minulého roka a výrazný rast vykázala spoločnosť v dodávkach aj v medzimesačnom porovnaní. V apríli dodala zákazníkom 67 strojov. Od začiatku roka potom Airbus dodal 262 lietadiel.
K výraznému rastu prispel fakt, že spoločnosť začala opätovne dodávať lietadlá do Číny. Dodávky do ázijskej krajiny boli predtým pozastavené pre, ako Airbus uviedol, „administratívne prekážky“. Problémy sa však medzičasom vyriešili.
Za celý rok 2026 plánuje Airbus dodať zákazníkom 870 lietadiel. Spoločnosť si tak stanovila náročnejší cieľ po tom, ako vlani dodala 793 strojov. Minuloročný ceľ síce splnila, počas roka ho však upravila smerom nadol, pričom pôvodne si firma stanovila dodať 820 lietadiel.