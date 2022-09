Airbus: Kríza a výdavky na zbrojenie zvyšujú dopyt po vrtuľníkoch

Marignane 18. septembra (TASR) - Vrtuľníková divízia európskeho výrobcu lietadiel Airbus Helicopters očakáva, že nové objednávky a dodávky vrtuľníkov budú pokračovať do konca roka v raste. Dôvodom je zvyšujúci sa dopyt po nových dodávkach energií a rastúce výdavky na zbrojenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako v rozhovore pre Reuters povedal šéf divízie Bruno Even, očakávajú veľmi dobrý rok z pohľadu objednávok, najmä čo sa týka ich hodnoty. "Zároveň počítame s rastom tržieb, čo by mali podporiť ako dodávky vrtuľníkov, tak s tým spojené zvýšenie dopytu po servisných službách," dodal.



Dopyt po helikoptérach neklesol počas pandémie tak výrazne ako v prípade aerolínií, ktoré museli po zavedení protipandemických opatrení uzemniť lietadlá. Sektoru vrtuľníkov pomáhal v tom období dopyt zo strany kritických služieb. Zhoršujúca sa energetická kríza a prehodnotenie priorít v súvislosti s vojnou na Ukrajine však zotavovanie v tomto sektore ešte posilnilo.



"Už rok 2021 predstavoval obrat v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ktorý bol pre priemysel dosť zložitý," povedal Even. V minulom roku vrtuľníkovú divíziu Airbusu podporila veľká domáca vojenská objednávka v rekordnej hodnote 8,55 miliardy eur. V tomto roku dostala divízia Airbus Helicopters ďalšie vojenské objednávky.



Navyše, divízia zaznamenáva pozitívne signály aj z ropného a plynárenského trhu. Počet aktívnych ropných vrtov vo svete v tomto roku podľa údajov spoločnosti Baker Hughes vzrástol takmer o štvrtinu. Baker Hughes informovala, že za osem mesiacov roka sa počet vrtov zvýšil v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 o 24 %. Vyššia aktivita v sektore znamená aj vyšší dopyt po helikoptérach pôsobiacich v oblasti ťažby ropy a plynu, ako aj servisných službách, ktoré predstavujú významnú časť tržieb Airbus Helicopters.