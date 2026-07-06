< sekcia Ekonomika
Airbus interne zvýšil cieľ celoročných dodávok
Nový interný cieľ znamená zvýšenie dodávok v porovnaní s pôvodným cieľom o viac než 30 lietadiel. Firma však oficiálne od pôvodného cieľa dodať zákazníkom tento rok 870 strojov zatiaľ neustupuje.
Autor TASR
Toulouse 6. júla (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus interne upravil svoj cieľ dodávok na tento rok smerom nahor. Podľa zdrojov z leteckého priemyslu plánuje spoločnosť dodať zákazníkom v roku 2026 viac než 900 strojov. K zmene pôvodného cieľa prispeli výsledky za minulý mesiac, keď spoločnosť dodala približne 90 lietadiel. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nový interný cieľ znamená zvýšenie dodávok v porovnaní s pôvodným cieľom o viac než 30 lietadiel. Firma však oficiálne od pôvodného cieľa dodať zákazníkom tento rok 870 strojov zatiaľ neustupuje.
Za optimistickejšími plánmi na internej úrovni sú výsledky za mesiac jún, ktoré výrazne ovplyvnili dodávky za celý 1. polrok. V júni dodal Airbus podľa nedávnych odhadov agentúry Bloomberg zákazníkom vyše 89 lietadiel a za šesť mesiacov roka to bolo viac než 350. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast zhruba o 15 % a najlepší polročný výsledok od roku 2019.
Airbus sa k údajom zverejneným agentúrami nevyjadril. Oficiálne výsledky za mesiac jún totiž spoločnosť plánuje zverejniť v stredu 8. júla.
Nový interný cieľ znamená zvýšenie dodávok v porovnaní s pôvodným cieľom o viac než 30 lietadiel. Firma však oficiálne od pôvodného cieľa dodať zákazníkom tento rok 870 strojov zatiaľ neustupuje.
Za optimistickejšími plánmi na internej úrovni sú výsledky za mesiac jún, ktoré výrazne ovplyvnili dodávky za celý 1. polrok. V júni dodal Airbus podľa nedávnych odhadov agentúry Bloomberg zákazníkom vyše 89 lietadiel a za šesť mesiacov roka to bolo viac než 350. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast zhruba o 15 % a najlepší polročný výsledok od roku 2019.
Airbus sa k údajom zverejneným agentúrami nevyjadril. Oficiálne výsledky za mesiac jún totiž spoločnosť plánuje zverejniť v stredu 8. júla.