Airbus možno požiada vlády o podporu pri vývoji nových lietadiel

Londýn 5. decembra (TASR) - Najväčší svetový výrobca lietadiel Airbus sa možno bude uchádzať o finančnú pomoc európskych krajín pri vývoji svojho nového lietadla na stredné trate. Spoločnosť by mohla potrebovať podporu vlád, povedal generálny riaditeľ skupiny Guillaume Faury v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Airbus plánuje v nasledujúcom desaťročí uviesť na trh novú generáciu lietadiel na stredné trate, ktoré by nahradili modelový rad A320neo. Spoločnosť chce do roku 2035 vyvinúť aj menšie osobné lietadlo na vodíkový pohon. Podľa skorších vyjadrení bude vývoj každého z nových typov lietadiel skupinu pravdepodobne stáť desiatky miliárd eur. Podľa Fauryho je Airbus v dostatočne dobrej finančnej kondícii na to, aby oba projekty realizoval sám.



Airbus v súčasnosti eviduje nevybavené objednávky na približne 8000 osobných a nákladných lietadiel. Napriek tomu Faury uvažuje o tom, ako by vlády mohli podporiť vývoj nových lietadiel a prispieť k dekarbonizácii leteckej dopravy.