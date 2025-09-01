< sekcia Ekonomika
Airbus musí zvýšiť dodávky na rekordnú úroveň, ak chce splniť cieľ
Toulouse 1. septembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus musí zvýšiť dodávky svojich strojov zákazníkom na rekordnú úroveň, ak chce splniť cieľ, ktorý si dal na tento rok. Uviedli to v pondelok zdroje z priemyslu a analytici. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa zdrojov z trhu dodal Airbus zákazníkom v auguste zhruba 60 lietadiel. Aj keď presné údaje zverejní firma koncom týždňa, je to pokles oproti dodávkam v júli, ktoré predstavovali 67 lietadiel.
Za sedem mesiacov tohto roka dodal Airbus zákazníkom 373 strojov. Po započítaní predbežných údajov za august to znamená, že štyri mesiace pred koncom roka dodávky dosiahli približne 433 lietadiel.
Airbus si však stanovil za rok 2025 zvýšiť objem dodávok strojov o 7 %. Zákazníkom tak plánuje dodať 820 lietadiel. Stanovené tempo dodávok sa mu však zatiaľ nedarilo plniť, keďže ho brzdili problémy s dodávkami motorov a vnútorného vybavenia lietadiel.
