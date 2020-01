Airbus naznačil, že je pripravený rozšíriť výrobu v Británii

Londýn 9. januára (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus naznačil, že je pripravený posunúť sa ďalej od komplikovaného vzťahu s Britániou v dôsledku brexitu. Uviedol, že budúcnosť jeho britského závodu na výrobu krídiel je bezpečná. Sľúbil tiež, že bude spolupracovať s vládou na rozšírení podniku.



Podľa generálneho riaditeľa Guillauma Fauryho dohoda premiéra Borisa Johnsona o brexite, podľa ktorej Briti opustia Európsku úniu (EÚ) 31. januára 2020, znamená, že vystúpenie z bloku je už "aspoň isté", hoci na charaktere budúcich väzieb sa musia obe strany ešte len dohodnúť.



Európsky letecký gigant zamestnáva viac ako 13.500 ľudí na 25 miestach v Spojenom kráľovstve a podporuje 100.000 pracovných miest v dodávateľských firmách. Za predchádzajúceho generálneho riaditeľa Toma Endersa však varoval vládu v Londýne, že prípadný brexit bez dohody, ktorý by znamenal zavedenie ciel, zdržanie na hraniciach a rast nákladov, ohrozí budúcu produkciu.



Faury vlani v novembri uviedol, že Británia predstavuje veľmi silnú priemyselnú a technickú základňu, z ktorej Airbus nechce odísť. Jeho najnovšie komentáre naznačujú ďalšie zlepšenie vzťahov.



Na firemnej akcii v Londýne v stredu (8. 1.) totiž uviedol, že Airbus je odhodlaný zostať v Spojenom kráľovstve a spolupracovať s novou vládou na ambicióznej priemyselnej stratégii.



Krídla pre všetky modely Airbus sa vyrábajú v Británii, najmä v závodoch neďaleko Chesteru a Bristolu. A tiež v Belfaste v závode, ktorý predtým vlastnil Bombardier a ktorý teraz prevádzkuje spoločnosť Spirit AeroSystems Holdings Inc.



Spojené kráľovstvo bude mať tiež dôležitú úlohu pri prechode Airbusu na nízkoemisné technológie a technológie s nulovými emisiami, uviedol Faury, ktorý zároveň ocenil zvýšené financie od Európskej vesmírnej agentúry.



Andrea Leadsomová, britská ministerka obchodu, na stretnutí vyhlásila, že jej krajina je hrdá na to, že je jednou zo štyroch „domovských krajín“ Airbusu. A sľúbila podporu Spojeného kráľovstva aj v rámci sporu EÚ s USA o dotácie pre výrobcov lietadiel.



Dodala, že v Británii minulý rok pribudlo 2000 pracovných miest v oblasti letectva a vláda po brexite plánuje ďalšie kroky na podporu spoločnosti Airbus a celého odvetvia.