Airbus nebude vo Francúzsku a Nemecku tri roky nútene prepúšťať

Berlín 4. marca (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus nepristúpi vo Francúzsku, v Nemecku a Británii k nútenému prepúšťaniu. Firma to uviedla vo štvrtok po tom, ako s nemeckou odborovou organizáciou IG Metall uzatvorila dohodu o ochrane pracovných miest do konca roka 2023.



Airbus zaznamenal v dôsledku pandémie nového koronavírusu a prepadu leteckej dopravy prudký pokles dopytu po nových lietadlách. Navyše, viaceré letecké spoločnosti pre finančné problémy zrušili nemalý počet objednávok. Plán reštrukturalizácie, ktorý by mal firme umožniť znížiť náklady a zmierniť vysoké straty, počíta s redukciou 15.000 pracovných miest, najmä vo francúzskej centrále a v nemeckých závodoch, dosiahnutie tohto cieľa je však náročné.



Odborová organizácia IG Metall a zamestnanecká rada, ktoré zastupujú zamestnancov Airbusu v Nemecku, uviedli, že sa s vedením spoločnosti dohodli na balíku opatrení, ktorý by mal do konca roka 2023 zabrániť nútenému prepúšťaniu a zatváraniu závodov. Airbus zamestnáva v Nemecku približne 55.000 ľudí.



Ako uviedol hovorca Airbusu, namiesto núteného prepúšťania sa dohodli iné formy znižovania počtu zamestnancov. Ide najmä o dobrovoľný odchod, skorší odchod do dôchodku či presun v rámci spoločnosti. Prostredníctvom dobrovoľného odchodu už znížil Airbus v období od novembra do konca februára počet zamestnancov v Airbus Germany a divízii Premium Aerotec. V Airbus Germany sa na odchode dohodlo 1300 zamestnancov a vo firme Premium Aerotec približne tisíc.