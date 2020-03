Airbus nevylučuje požiadanie o pomoc, ak bude kríza trvať mesiace

Frankfurt nad Mohanom 17. marca (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus naznačil, že v prípade pretrvávania súčasnej krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu niekoľko mesiacov je možné, že bude potrebovať určitú podporu zo strany vlády. Uviedli to pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené so situáciou.



Podľa zdrojov sa o možnosti realizovania najhoršieho scenára, ktorý by si vyžadoval pomoc štátu, diskutovalo v pondelok (16. 3.) medzi predstaviteľmi nemeckého ministerstva hospodárstva a zástupcami leteckého priemyslu vrátane Airbusu. O konkrétnej podpore štátnej pomoci a jej rozsahu sa nehovorilo, najpravdepodobnejšou možnosťou je však podpora napríklad prostredníctvom štátom garantovaných úverov, uviedol jeden zo zdrojov.



Aj konkurenčný americký Boeing potvrdil rokovania s americkou vládou a predstaviteľmi Kongresu o krátkodobej podpore ako pre samotnú firmu, tak pre celkový letecký sektor. Letecké spoločnosti totiž museli pre šírenie nového koronavírusu pozastaviť väčšinu letov. Následne pozastavili, prípadne spomalili proces preberania nových lietadiel, čo sa dotklo zasa výrobcov.



Podľa jedného zo zdrojov oboznámeného s pondelkovými rokovaniami s nemeckou vládou má Airbus približne 16 miliárd eur v hotovosti. Mesačne však potrebuje zhruba 5,5 miliardy eur.