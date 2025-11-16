< sekcia Ekonomika
Airbus očakáva v regióne Blízkeho východu prudký nárast dopytu
Osobitnú pozornosť venuje európsky výrobca veľkokapacitným lietadlám.
Autor TASR
Dubaj 16. novembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus očakáva výrazný rast leteckej flotily na Blízkom východe. Do roku 2044 by sa mala viac ako zdvojnásobiť na 3700 lietadiel, uviedla v nedeľu Grainne van den Bergová, marketingová riaditeľka spoločnosti zodpovedná za tento región. Airbus podľa nej očakáva v najbližších dvoch desaťročiach na Blízkom východe rast počtu cestujúcich v priemere o 4,4 % ročne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Hodnota regionálneho trhu so službami by sa mala do roku 2024 zdvojnásobiť približne na 29,9 miliardy amerických dolárov (25,67 miliardy eur) uviedla zástupkyňa Airbusu v predvečer aerosalónu v Dubaji, ktorý je najväčším leteckým veľtrhom na Blízkom východe. Osobitnú pozornosť venuje európsky výrobca veľkokapacitným lietadlám. Tento typ strojov by mal do roku 2044 pravdepodobne tvoriť 42 % celkového dopytu v regióne, čo je najväčší podiel na svete, priblížila van den Bergová.
(1 EUR = 1,1648 USD)
