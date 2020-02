Airbus očakáva, že do 10 rokov predá viac než 1000 lietadiel A321XLR

Singapur 11. februára (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus je presvedčený, že do 10 rokov predá viac než 1000 lietadiel A321XLR, teda verzie úzkotrupého stroja A321neo s predĺženým doletom. Uviedol to na aerosalóne v Singapure šéf marketingu Airbusu Francois Caudron.



Airbus, ktorý uviedol A321XLR na trh minulý rok, doteraz predal už viac než 450 lietadiel. Stroj s predĺženým doletom si objednala napríklad malajzijská spoločnosť AirAsia Group či austrálske aerolínie Qantas Airways.



Čo sa týka epidémie nového koronavírusu, podľa Caudrona je to krízová situácia, aerolínie však nepanikária a v súvislosti s objednávkami uvažujú v dlhodobejšom meradle. "Ak si objednávate lietadlo, nebýva to na najbližších šesť mesiacov. Zvyčajne to býva na nasledujúcich 20 rokov," povedal Caudron.



Airbus minulý týždeň oznámil, že pre koronavírus predlžuje odstávku svojho závodu v čínskom meste Tchien-ťin. Caudron dodal, že spoločnosť vývoj situácie sleduje na dennej báze, zatiaľ však nevedel povedať, kedy by sa produkcia v závode mohla opätovne spustiť.