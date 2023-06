Airbus oznámil doteraz najväčšiu objednávku na 500 lietadiel od IndiGo

Le Bourget 19. júna (TASR) - Indická nízkonákladová letecká spoločnosť IndiGo si v pondelok na leteckom podujatí v meste Le Bourget pri Paríži objednala 500 lietadiel A320 od európskeho výrobcu Airbus. Ide o doteraz najväčšiu dohodu v histórii komerčného letectva. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Vedúci predstavitelia oboch spoločností oznámili dohodu v deň otvorenia tzv. aerosalónu Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, ktorý je najväčším svetovým podujatím zameraným na letecký a vesmírny priemysel. Neprezradili, akú hodnotu má objednávka, no pravdepodobne ide o desiatky miliárd eur.



Objednávka zároveň poukazuje na stúpajúci dopyt po leteckej doprave v Indii poháňaný ekonomickým rastom krajiny.



"Nikto si nikdy neobjednal rádovo také množstvo lietadiel. A to vypovedá o potenciáli indického letectva a ambíciách, ktoré má IndiGo," vyhlásil generálny riaditeľ IndiGo Pieter Elbers na tlačovej konferencii.



Obchodný riaditeľ Airbusu Christian Scherer zase skonštatoval, že nákup ukazuje, ako obe spoločnosti "demokratizujú dostupnú leteckú dopravu pre milióny ľudí na najrýchlejšie rastúcom leteckom trhu na svete".



Objednávka od IndiGo so sídlom v Naí Dillí prekonala ďalšiu mamutiu objednávku na 470 lietadiel od Airbusu, ktorú podpísala pred niekoľkými mesiacmi spoločnosť Air India. A prekonala tiež objednávky pre konkurenčného amerického výrobcu Boeing.



Indické letecké spoločnosti sa snažia využiť rastúci dopyt po cestovaní zo strany čoraz početnejšej strednej triedy v krajine.



Generálny riaditeľ Airbusu Guillaume Faury uviedol, že objednávka IndiGo "je znakom neuveriteľného rastu leteckej dopravy v Indii".



Airbus rád zverejňuje veľké objednávky na aerosalóne vo svojej domovskej krajine, ktorý sa koná každý druhý rok. Airbus je jednou z najväčších francúzskych a európskych spoločností a jeho výkon na parížskom salóne sa považuje za dôležitý pre jeho verejný obraz vo Francúzsku.



Európsky výrobca oznámil tiež objednávky od Flynas, saudskoarabského nízkonákladového dopravcu, ktorý kupuje 30 lietadiel A320neo, a od spoločnosti Air Mauritius, ktorá kupuje tri širokotrupé lietadlá A350 na diaľkové trasy do Európy a južnej Ázie.