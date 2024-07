Airbus oznámil za 2. kvartál prudký pokles zisku

Toulouse 31. júla (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus oznámil za 2. štvrťrok pokles čistého zisku o takmer 80 % a prevádzkového zisku EBIT o viac než 40 % napriek rastu tržieb. Výsledky ovplyvnili investície do zvýšenia produkcie, ako aj vysoké náklady spojené so stratami v oblasti vesmírneho biznisu. Za celý 1. polrok sa potom čistý zisk znížil o takmer 50 %. Informovali o tom agentúry DPA, AFP a Reuters.



Čistý zisk Airbusu dosiahol v 2. štvrťroku 230 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavoval 1,06 miliardy eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) klesol z 1,497 miliardy na 847 miliónov eur.



Tržby sa však mierne zvýšili. V 2. kvartáli minulého roka dosiahli 15,9 miliardy eur, v 2. štvrťroku tohto roka predstavovali 15,995 miliardy eur. Výsledky tak prekonali očakávania trhov, ktoré počítali s poklesom tržieb na 15,822 miliardy eur.



Za celý 1. polrok klesol čistý zisk o 46 % na 825 miliónov eur. Tržby dosiahli 28,8 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 4 %.



Prispeli k tomu dodávky lietadiel, ktorých počet sa oproti 1. polroku minulého roka zvýšil. Za šesť mesiacov 2023 dodala firma zákazníkom 316 strojov, za 1. polrok tohto roka to bolo 323 lietadiel. Dodávky zahrnovali 28 lietadiel A220, 261 strojov A320, 13 strojov A330 a 21 lietadiel A350.



Airbus zároveň potvrdil svoj v júni upravený odhad dodávok na celý rok. Naďalej tak počíta s dodávkou približne 770 lietadiel. Ešte začiatkom júna firma predpokladala, že za celý rok dodá zákazníkom 800 strojov.