Airbus: Počet nákladných lietadiel sa zvýši o viac než 40 %
Autor TASR
Toulouse 23. októbra (TASR) - Počet nákladných lietadiel vo svete sa v nasledujúcich dvoch desaťročiach zvýši o viac než 40 % na vyše 3400 strojov. Uviedol to v najnovšom odhade európsky výrobca lietadiel Airbus. Spoločnosť vychádza z pokračujúceho rastu vo svetovom obchode. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa Airbusu by sa globálna flotila nákladných lietadiel mala do 20 rokov zvýšiť o 45 % na 3420 strojov. Z toho počtu by 815 lietadiel mali predstavovať pôvodné lietadlá a 2605 nové stroje. V rámci nových lietadiel počíta spoločnosť s tým, že 1530 nahradí staršie modely, zatiaľ čo 1075 bude slúžiť na expanziu.
Z geografického pohľadu sa dopyt bude koncentrovať do kľúčových regiónov, ako sú Severná Amerika a Ázia - Tichomorie. Práve tieto regióny by sa mali na dodávkach 2605 nových nákladných lietadiel v nasledujúcich dvoch desaťročiach podieľať takmer dvomi tretinami.
