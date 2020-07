Airbus ponúkol v spore s USA o dotácie ústupok, EÚ žiada zrušenie ciel

Brusel/Paríž 24. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) vyzvala v piatok Spojené štáty, aby zrušili clá na import z bloku uvalené v rámci dlhodobého sporu o dotácie pre výrobcov lietadiel po tom, ako Airbus ponúkol v piatok ústupky. Tie sú v súlade s rozhodnutiami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Airbus uviedol, že súhlasil so zaplatením vyšších úrokových sadzieb zo štátnych pôžičiek, ktoré dostal od Francúzska a Španielska pri vývoji modelu A350. Ten začal lietať v roku 2015.



Európsky koncern nezverejnil konkrétnu sumu.



Vládne pôžičky patria medzi opatrenia, ktoré WTO označila za nezákonné subvencie v rámci sporu medzi EÚ a USA, a týkajú sa aj podpory americkej vlády pre Boeing.



WTO koncom minulého roka schválila clá USA vo výške 7,5 miliardy USD (6,48 miliardy eur) na celú škálu európskych potravín a poľnohospodárskych výrobkov, keďže Únia nezrušila dotácie pre Airbus.



Obchodný spor by mohol eskalovať túto jeseň, keďže sa očakáva, že EÚ získa súhlas WTO s odvetnými clami na americký tovar za dotácie pre Boeing, ktoré organizácia so sídlom v Ženeve považuje tiež za nezákonné. Spor sa vlečie od roka 2004.



"Airbus sa týmto krokom dostal úplne do súladu s rozhodnutiami WTO," oznámil v piatok európsky koncern.



Európska komisia uviedla, že zaplatenie dodatočných úrokov odstráni akékoľvek dôvody pre USA, aby ponechali clá na vývoz z EÚ. Je to tiež silný dôvod na rýchle urovnanie sporu.



„Neoprávnené colné sadzby na európske výrobky nie sú prijateľné a z dôvodu dodržiavania právnych predpisov v prípade Airbus trváme na tom, aby Spojené štáty tieto neoprávnené tarify okamžite zrušili,“ uviedol vo vyhlásení komisár EÚ pre obchod Phil Hogan.



Právna bitka medzi spoločnosťami Airbus a Boeing v rámci WTO sa začala v roku 2004, keď Washington obvinil Britániu, Francúzsko, Nemecko a Španielsko z poskytovania nezákonných dotácií a grantov na podporu výroby rôznych produktov Airbusu.



O rok neskôr EÚ vyhlásila, že Boeing dostal od roku 1989 do roku 2006 zakázané dotácie v hodnote 19,1 miliardy USD od vlády USA.



EÚ sa domnieva, že okrem toho, že clá už nie sú opodstatnené, je v súčasnosti, aj vzhľadom na globálnu recesiu, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu, rozumné spor vyriešiť.



„Zvlášť v súčasnej hospodárskej situácii je v spoločnom záujme EÚ a USA zastaviť škodlivé clá, ktoré zbytočne zaťažujú priemyselné a poľnohospodárske odvetvia,“ uviedla vo vyhlásení Komisia.



(1 EUR = 1,1569 USD)