Airbus pošle Wizz Air prvé lietadlo A321 vyrobené v Číne

Paríž 14. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus sa pripravuje na odoslanie prvého dopravného lietadla A321 vyrobeného v Číne európskej spoločnosti Wizz Air. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Airbus rozširuje svoju globálnu výrobnú sieť, aby odstránil problémy s dodávateľskými reťazcami.



Lietadlo A321neo, vyrábané pre Wizz Air Holdings, uskutočnilo svoj prvý testovací let 9. júna podľa webovej stránky FlightRadar24. Airbus uviedol, že jeho závod v Tchien-ťine je schopný ponúknuť výrobnú kapacitu v súlade s očakávaniami zákazníkov a plánmi výrobcu.



Väčšina lietadiel vyrobených v závode v Tchien-ťine od jeho otvorenia v roku 2008 išla čínskym leteckým spoločnostiam a podporila tak dramatický rozvoj leteckej dopravy v krajine. Závod príležitostne vyrábal lietadlá aj pre ďalších ázijských dopravcov, ako je malajzijská Air Asia.



Spoločnosť Wizz potvrdila, že je klientom, ktorému je určený model A321neo vyrobený v Číne, ale odmietla to ďalej komentovať.



Airbus so sídlom v Toulouse vo Francúzsku a americký konkurenčný Boeing zápasia s problémami s dodávateľskými reťazcami, čo spomaľuje ich výrobu a podkopáva snahy zvýšiť dodávky lietadiel zákazníkom. Tie sa v niektorých prípadoch posunuli o celé mesiace oproti pôvodnému plánu. Airbus musel v minulom roku dvakrát znížiť svoj cieľ pre dodávky klientom. Tento rok chce odovzdať zákazníkom 720 lietadiel, najmä z radu A320.



Európsky výrobca lietadiel tiež prestavuje svoje továrne v nemeckom Hamburgu aj v domovskom Toulouse, kde je v procese prestavby montážnej linky na A380 superjumbo na výrobu čoraz populárnejšieho modelu A321.



V apríli Airbus uviedol, že plánuje zdvojnásobiť výrobu v Číne pridaním druhej montážnej linky. Generálny riaditeľ Guillaume Faury vtedy povedal, že spoločnosť chce mať "silnú prítomnosť" v Číne, ako aj v USA a Európe. Rozmiestnenie výrobných liniek po celom svete poskytne Airbusu väčšiu kapacitu a možnosť pružnejšie reagovať na problémy.