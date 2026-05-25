Airbus posunul dodávky lietadiel austrálskym aerolíniám Qantas

Airbus A 319-115. Foto: TASR/Marko Erd

Toulouse/Sydney 25. mája (TASR) - Európsky koncern Airbus naďalej bojuje s problémami v rámci dodávateľského reťazca. Najväčší svetový výrobca lietadiel preto musel posunúť dodávku austrálskym aerolíniám Qantas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Qantas dostane prvé stroje z objednávky 12 upravených diaľkových lietadiel typu A350 až v apríli 2027, oznámil Airbus. Qantas pritom počítal s dodaním koncom roka 2026. Európsky koncern to zdôvodnil problémami v dodávateľskom reťazci, no neuviedol bližšie podrobnosti.

Qantas chce s novými Airbusmi ponúkať predovšetkým priame lety medzi Sydney a New Yorkom, ako aj medzi Sydney a Londýnom. Spustenie týchto spojení, naposledy plánované na polovicu roka 2027, sa zrejme ešte viac oneskoria. Predtým sú totiž zvyčajne potrebné niekoľkomesačné testovacie lety.
