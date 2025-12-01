< sekcia Ekonomika
Airbus potvrdil „problém s kvalitou“ panelov lietadla A320
Európsky výrobca uviedol, že väčšina jeho lietadiel dostala rýchlu aktualizáciu softvéru, ale staršie lietadlá si vyžadujú úplnú výmenu hardvéru.
Autor TASR
Toulouse 1. decembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus v pondelok oznámil, že zistil „problém s kvalitou“, ktorý sa týka kovových panelov na jeho populárnom lietadle A320, ale problém je „pod kontrolou“. TASR o tom informuje na základe správ AFP a businesstimes.
„Airbus potvrdzuje, že identifikoval problém s kvalitou u dodávateľa, ktorý sa týka obmedzeného počtu kovových panelov A320,“ povedala hovorkyňa spoločnosti pre agentúru AFP a potvrdila tak skoršie správy médií, ktoré spôsobili pokles ceny akcií spoločnosti o 10 %.
„Zdroj problému bol identifikovaný, je pod kontrolou a všetky novo vyrobené panely spĺňajú požiadavky,“ dodala.
Agentúra Reuters v pondelok s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedla, že Airbus objavil nový problém, a to s kvalitou kovových panelov na trupe niekoľkých desiatok lietadiel z radu A320, po tom, ako musel cez víkend pristúpiť k aktualizácii softvéru veľkého počtu týchto lietadiel. Nedávny incident totiž odhalil, že intenzívne slnečné žiarenie môže poškodiť údaje, ktoré sú kľúčové pre fungovanie systémov riadenia letu. Problém sa týkal viac ako 6000 lietadiel z radu A320.
Európsky výrobca uviedol, že väčšina jeho lietadiel dostala rýchlu aktualizáciu softvéru, ale staršie lietadlá si vyžadujú úplnú výmenu hardvéru.
Konkrétnejšie, približne 85 % lietadiel stačí aktualizácia softvéru, ale 15 % potrebuje opravu hardvéru, ktorá bude trvať dlhšie. Dôjde tak k vyradeniu týchto lietadiel z osobnej dopravy na celé týždne.
Thales, výrobca počítačov pre riadenie letu ELAC, uviedol, že problém so softvérom bol mimo jeho priamej zodpovednosti. Analytici Deutsche Bank v tejto súvislosti poznamenali, že „Airbus ako hlavný integrátor a certifikačný orgán pre lietadlo nesie konečnú zodpovednosť za bezpečnosť a funkčnosť systému“.
Finančné dôsledky týchto problémov sú stále predmetom skúmania. Podľa Deutsche Bank Airbus zatiaľ nerevidoval svoj výhľad na rok 2025. Konečný vplyv bude závisieť od toho, koľko lietadiel zostane uzemnených a na ako dlho.
Tlačové údaje uvedené v správe Airbusu naznačujú, že približne 95 % flotily by mohlo byť v prevádzke do 20. decembra, pričom zvyšok by sa mal vrátiť medzi januárom a marcom 2026.
Deutsche Bank dodala, že globálna reakcia ukázala silu podpornej siete A320. Spôsob, akým Airbus zvládol stiahnutie lietadiel, zase ukázal, že bezpečnosť je jeho jasnou prioritou.
A320 sa vyrába od roku 1988 a je najpredávanejším lietadlom na svete. Spoločnosť Airbus predala do konca septembra 12.257 lietadiel z tohto radu, zatiaľ čo jeho konkurent Boeing 12.254 modelov Boeing 737.
