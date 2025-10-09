< sekcia Ekonomika
Airbus predpovedá v nasledujúcich 20 rokoch rast leteckých služieb
Autor TASR
Toulouse 9. októbra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus predpovedá nárast leteckých služieb o 3,6 % v nasledujúcich 20 rokoch. Vytvoria sa tak pracovné miesta pre pilotov, mechanikov a ďalších pracovníkov, aby sa uspokojil stúpajúci dopyt po leteckej doprave. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Airbus je jednou zo spoločností v leteckom priemysle, ktoré sa v uplynulých rokoch zamerali na služby popri tradičnej výrobe, aby konkurovali nezávislým poskytovateľom a získali aj po predaji zákazky na práce s vyššou maržou.
Airbus očakáva, že celková hodnota trhu so službami, ako sú kontroly, údržba a opravy, do roku 2044 dosiahne 311 miliárd USD ročne (267,85 miliardy eur).
Vedenie Airbusu uviedlo, že globálne dodávateľské reťazce, ktoré zásobujú opravárenské siete, ako aj továrne na nové lietadlá, sa po pandémii ochorenia COVID-19 stále zotavujú, ale zlepšujú sa.
Výrobca lietadiel Airbus v roku 2024 vygeneroval 10 % svojich príjmov zo služieb.
V júni spoločnosť Boeing predpovedala celkový dopyt po komerčných službách v hodnote 4,7 bilióna USD rozložených na nasledujúcich 20 rokov na základe priemerného ročného rastu o 3,8 %.
(1 EUR = 1,1611 USD)
