Airbus prekročil cieľ dodávok 600 lietadiel v roku 2021

Paríž 3. januára (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus podľa predbežných odhadov prekročil svoj cieľ dodávok 600 strojov v roku 2021. Uviedli to v pondelok zdroje z odvetvia, podľa ktorých celkové výsledky závisia od stále nedokončeného auditu.



Podľa špecializovanej webovej stránky Hamburg Finkenwerder News a údajov Flightradar24 európsky koncern odovzdával klientom lietadlá až do poslednej chvíle, pričom niekoľko strojov im dodal 31. decembra. Airbus to odmietol komentovať.



Dodávky na poslednú chvíľu zahŕňali aj lietadlá A350 so širokým trupom, po ktorých bol slabý dopyt, keďže medzinárodné cestovanie stále negatívne ovplyvňuje pandémia nového koronavírusu.



Dodávky Airbusov v poslednom mesiaci roka sa často zvyšujú. Vlani však pritom zohrali svoju úlohu aj problémy s dodávateľským reťazcom, ktoré brzdili odovzdávanie niektorých lietadiel na stredne dlhé vzdialenosti, zatiaľ čo šírenie variantu omikron nového koronavírusu vyvolalo pochybnosti o oživení cestovania na dlhé vzdialenosti.



Airbus minulý rok v júli po zverejnení lepších než očakávaných polročných výsledkov zvýšil výhľad pre dodávky lietadiel za celý rok 2021 na 600 z predchádzajúcich aspoň 566 kusov. Agentúry pred Vianocami informovali, že európsky výrobca je na dobrej ceste k splneniu svojho ročného cieľa.