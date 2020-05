Airbus pripravuje reštrukturalizáciu, ktorá zahŕňa aj prepúšťanie

Toulouse 13. mája (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus pripravuje plány na reštrukturalizáciu, ktoré zahŕňajú aj výraznú redukciu pracovných miest. Zatiaľ však neprijal konečné rozhodnutie. Uviedli to zdroje z priemyslu, ktoré nechceli byť menované.



Ak je to pravda, očakáva sa, že európsky koncern najskôr stručne oboznámi odbory so svojimi návrhmi zhruba koncom tohto mesiaca. A medzitým načrtne plány na ďalší postup počas dlhšie trvajúcej krízy po tom, ako prepustí tisíce pracovníkov.



Výkonný riaditeľ Guillaume Faury minulý mesiac varoval zamestnancov, že pre pokles dopytu je v stávke prežitie firmy.



Podľa francúzskych zákonov nemôže spoločnosť Airbus so sídlom v Toulouse zverejniť plány reštrukturalizácie skôr, ako sa poradí s odbormi.



Airbus sa zatiaľ k tejto správe nevyjadril.