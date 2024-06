Airbus rokuje o ďalšej veľkej objednávke, vyše 100 lietadlách pre Čínu

Toulouse 4. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus rokuje v týchto dňoch o veľkej dodávke do Číny, uviedla agentúra Bloomberg. Je to ďalšia veľká predpokladaná objednávka po tom, ako v týchto dňoch boli zverejnené informácie o diskusiách spoločnosti na dodávku lietadiel pre Qatar Airways či ešte skôr o získaní objednávky na vyše stovku strojov od saudskej Saudia Group.



Podľa Bloombergu rokuje Airbus o dodávkach svojho A330neo do Číny, pričom rokovania nabrali na intenzite najmä po návšteve čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga minulý mesiac vo Francúzsku. Najväčšie čínske aerolínie zvažujú nákup viac než 100 lietadiel A330neo, uviedli pre Bloomberg zdroje oboznámené s rokovaniami. O podmienkach sa zatiaľ stále diskutuje. Airbus sa už minulý rok dohodol na výstavbe druhej montážnej linky pre úzkotrupé lietadlo A320neo v Číne s cieľom posilniť svoju pozíciu na druhom najväčšom leteckom trhu na svete. K dohode došlo počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Číne v apríli 2023.



Najnovšie informácie o prípadnej dodávke viac než 100 širokotrupých lietadiel A330neo prichádzajú v rovnakom období, ako katarské aerolínie Qatar Airways potvrdili rokovania o dodávke zhruba 200 lietadiel od Airbusu aj Boeingu. V prípade Boeingu ide o lietadlá 777 a v prípade Airbusu o stroje A350. Očakáva sa, že k oficiálnemu oznámeniu objednávky dôjde na leteckej výstave v britskom Farnborough koncom júla.



Okrem toho koncom mája saudskoarabská letecká spoločnosť Saudia Group informovala, že od Airbusu kúpi 105 lietadiel. Je to najväčší kontrakt Saudie v jej histórii. Samotná Saudia plánuje získať 54 strojov A321neo a jej nízkonákladová divízia Flyadeal kúpi 12 lietadiel A320neo a 39 strojov A321neo.