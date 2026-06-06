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Airbus rokuje so škandinávskym prepravcom SAS o dodávke 20 lietadiel
Letecká spoločnosť podľa zdrojov oboznámených s problematikou plánuje dohodu finalizovať v najbližších týždňoch a lietadlá dostane začiatkom nasledujúceho desaťročia.
Autor TASR
Toulouse 6. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus sa blíži k uzavretiu dohody o dodávke širokotrupých lietadiel najväčšej škandinávskej leteckej spoločnosti SAS. Objednávka má zahŕňať lietadlá A330neo a pokročilejšie stroje A350, pričom sa diskutuje o približne 15 až 20 lietadlách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá cituje agentúru Bloomberg News.
Letecká spoločnosť podľa zdrojov oboznámených s problematikou plánuje dohodu finalizovať v najbližších týždňoch a lietadlá dostane začiatkom nasledujúceho desaťročia. Airbus a SAS na žiadosť o vyjadrenie ihneď nereagovali.
Letecký prepravca SAS rokoval o veľkej objednávke širokotrupých prúdových strojov aj s americkou spoločnosťou Boeing, ale rozhodol sa vybrať si európskeho výrobcu lietadiel, aby si zachoval jednotnú flotilu a znížil náklady.
Dopravca SAS bol v marci jednou z prvých leteckých spoločností, ktoré čiastočne obmedzili počet letov pre „prudký a náhly rast“ cien pohonných látok, ktorý vyvolala vojna USA a Izraela proti Iránu.
Letecká spoločnosť podľa zdrojov oboznámených s problematikou plánuje dohodu finalizovať v najbližších týždňoch a lietadlá dostane začiatkom nasledujúceho desaťročia. Airbus a SAS na žiadosť o vyjadrenie ihneď nereagovali.
Letecký prepravca SAS rokoval o veľkej objednávke širokotrupých prúdových strojov aj s americkou spoločnosťou Boeing, ale rozhodol sa vybrať si európskeho výrobcu lietadiel, aby si zachoval jednotnú flotilu a znížil náklady.
Dopravca SAS bol v marci jednou z prvých leteckých spoločností, ktoré čiastočne obmedzili počet letov pre „prudký a náhly rast“ cien pohonných látok, ktorý vyvolala vojna USA a Izraela proti Iránu.