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< sekcia Ekonomika

Airbus rokuje so škandinávskym prepravcom SAS o dodávke 20 lietadiel

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Letecká spoločnosť podľa zdrojov oboznámených s problematikou plánuje dohodu finalizovať v najbližších týždňoch a lietadlá dostane začiatkom nasledujúceho desaťročia.

Autor TASR
Toulouse 6. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus sa blíži k uzavretiu dohody o dodávke širokotrupých lietadiel najväčšej škandinávskej leteckej spoločnosti SAS. Objednávka má zahŕňať lietadlá A330neo a pokročilejšie stroje A350, pričom sa diskutuje o približne 15 až 20 lietadlách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá cituje agentúru Bloomberg News.

Letecká spoločnosť podľa zdrojov oboznámených s problematikou plánuje dohodu finalizovať v najbližších týždňoch a lietadlá dostane začiatkom nasledujúceho desaťročia. Airbus a SAS na žiadosť o vyjadrenie ihneď nereagovali.

Letecký prepravca SAS rokoval o veľkej objednávke širokotrupých prúdových strojov aj s americkou spoločnosťou Boeing, ale rozhodol sa vybrať si európskeho výrobcu lietadiel, aby si zachoval jednotnú flotilu a znížil náklady.

Dopravca SAS bol v marci jednou z prvých leteckých spoločností, ktoré čiastočne obmedzili počet letov pre „prudký a náhly rast“ cien pohonných látok, ktorý vyvolala vojna USA a Izraela proti Iránu.
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