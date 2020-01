Airbus sa dohodol na ukončení vyšetrovania korupcie

Paríž 28. januára (TASR) - Európsky letecký gigant Airbus v utorok oznámil, že sa v zásade dohodol s francúzskymi, britskými a americkými úradmi na ukončení vyšetrovania korupcie a porušenia predpisov.



Francúzsky a britský úrad vyšetrovali európskeho výrobcu lietadiel pre podozrenie z korupcie v súvislosti s predajom lietadiel. V USA čelil vyšetrovaniu pre podozrenie z porušenia exportných kontrol.



Airbus, ktorý je najväčším konkurentom amerického koncernu Boeing na trhu komerčných lietadiel, uviedol, že sa nemôže vyjadriť k podrobnostiam dohody so spomínanými úradmi.



Britské noviny Financial Times však v pondelok (27. 1.) informovali, že Airbus bude musieť zaplatiť viac ako 3 miliardy eur za uzavretie vyšetrovania korupčných káuz.



"Airbus potvrdzuje, že v zásade dosiahol dohodu s francúzskym finančným úradom PNF, britským úradom pre vážne podvody (SFO) a úradmi v USA," uviedol vo vyhlásení francúzsko-nemecký koncern.



Dodal, že dosiahol dohody o uzatvorení vyšetrovania obvinení z úplatkárstva a korupcie, ako aj s americkým úradom pre reguláciu obchodovania so zbraňami (ITAR). Tieto dohody však musia ešte schváliť francúzske a britské súdy a americký súd a príslušný regulačný úrad.



Airbus už prepustil viac ako 100 ľudí pre porušenie etiky a predpisov v dôsledku vlastného vyšetrovania nezrovnalostí, najmä pokiaľ ide o provízie pri niektorých transakciách, ktoré uskutočnila jeho jednotka stratégie a marketingu.



Vyšetrovanie v Británii a vo Francúzsku sa začalo potom, ako spoločnosť Airbus sama upozornila regulačné úrady na nepresné vyhlásenia o platbách obchodným zástupcom, ktoré poskytla britskej agentúre pre financovanie exportných úverov. SFO začala svoje vyšetrovanie v auguste 2016, o sedem mesiacov ju nasledoval PNF.



V centre prípadu bol zhruba desať rokov starý systém agentov alebo sprostredkovateľov tretích strán vedený už teraz rozpusteným oddelením, ktoré na vrchole svojej aktivity malo 250 ľudí v rôznych častiach sveta.



Aj v Nemecku prebieha vyšetrovanie spoločnosti Airbus pre potenciálne zneužitie klientskych dokumentov.