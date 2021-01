Airbus spomaľuje plánované zvyšovanie produkcie lietadiel A320

Toulouse 21. januára (TASR) - Európsky koncern Airbus spomaľuje plánované zvyšovanie produkcie svojich lietadiel so stredným doletom. Dôvodom je zhoršenie koronakrízy.



Od tretieho štvrťroka chce Airbus zvýšiť produkciu lietadiel A320 z aktuálnych 40 na 43 strojov mesačne. Vo štvrtom kvartáli by potom mala produkcia stúpnuť na 45 strojov mesačne, uviedol vo štvrtok európsky koncern. Manažment Airbusu pôvodne plánoval expanziu výroby lietadiel A320 na 47 kusov mesačne už od júla.



Airbus v prípade menšieho lietadla radu A220 naďalej počíta s nárastom výroby na 5 kusov mesačne zo štyroch už od konca 1. kvartála. V prípade veľkých lietadiel A350 a A330 bude koncern pokračovať v doterajšej obmedzenej produkcii päť, respektíve dva kusy mesačne. To znamená, že prípadné zvýšenie produkcie lietadiel A350 sa odsúva na neskorší termín.



Vedenie Airbusu očakáva, že trh dopravných lietadiel sa vráti na úroveň spred koronakrízy až v rokoch 2023 až 2025.