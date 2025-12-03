< sekcia Ekonomika
Airbus tento rok dodá menej lietadiel, než pôvodne plánoval
Autor TASR
Paríž 3. decembra (TASR) - Airbus tento rok dodá menej lietadiel, než pôvodne predpokladal. Dôvodom je problém s panelmi trupu modelu A320. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Európsky koncern očakáva, že v tomto roku dodá menej lietadiel, ako plánoval, pre „nedávny problém s kvalitou panelov trupu od dodávateľa, ktorý ovplyvnil dodávky lietadiel radu A320“. Airbus znížil svoj cieľ týkajúci sa dodávok komerčných lietadiel na okolo 790 z pôvodných približne 820.
Airbus vysvetlil, že revidoval svoju prognózu smerom nadol, pretože problém nastal na konci roka, ktorý je tradične veľmi rušným obdobím. Problém, ktorý sa týkal „obmedzeného počtu“ kovových panelov lietadiel A320, bol vyriešený a nové panely spĺňajú všetky požiadavky, dodal koncern.
