Airbus: Trh sa dostane na predpandemickú úroveň v rokoch 2023 - 2025

Toulouse 27. mája (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus uviedol, že naďalej počíta s tým, že trh s dopravnými lietadlami sa dostane na predpandemickú úroveň v rokoch 2023 až 2025. K zotaveniu by mal prispieť najmä segment úzkotrupých lietadiel.



V správe pre dodávateľov o svojich výrobných plánoch, ktoré zverejnila agentúra DPA, Airbus potvrdil, že vo 4. kvartáli plánuje mesačne vyrábať 45 lietadiel z rodiny A320. Dodávateľov zároveň upozornil, aby sa pripravili na to, že do 2. štvrťroka 2023 plánuje produkovať mesačne 64 týchto strojov a do roku 2024 by produkcia mala dosahovať 70 lietadiel A320 mesačne. Airbus zároveň dodal, že skúma možnosti ďalšieho zvýšenia výroby, pričom v roku 2025 by chcel vyrábať 75 lietadiel A320 mesačne.



V prípade strojov A350 dosahuje momentálne produkcia v priemere päť lietadiel na mesiac. Do jesene budúceho roka ju chce spoločnosť zvýšiť na šesť strojov mesačne.



Rovnaká produkcia platí momentálne aj v prípade lietadiel A220, pričom Airbus chce výrobu týchto strojov zvýšiť na šesť začiatkom budúceho roka. Do polovice dekády počíta firma s rastom mesačnej produkcie strojov A220 na 14. V prípade lietadiel A330 Airbus uviedol, že výroba zostáva na úrovni v priemere dva stroje mesačne.