Airbus tvrdí, že taiwanská spoločnosť EVA Air objednala 33 lietadiel

Paríž 9. januára (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus v utorok oznámil, že taiwanská letecká spoločnosť EVA Air dokončila objednávku na 33 lietadiel, a to 18 modelov A350-1000 s dlhým doletom a 15 modelov A321neo. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Airbus neposkytol údaje o hodnote kontraktu. Podľa katalógových cien, ktoré však letecký gigant neaktualizoval od roku 2018, by to mohlo byť až 8,5 miliardy USD.



Airbus v utorok tiež uviedol, že má viac ako 1000 pevných objednávok od 60 zákazníkov z celého sveta na svoje modely A350.



Lietadlo A350-1000 so širokým trupom môže prepraviť 410 pasažierov a nonstop prejde až 18.000 kilometrov



"A350 nastavuje nové štandardy vo všetkých oblastiach, pokiaľ ide o dolet, obsadenosť, palivovú úspornosť a pohodlie cestujúcich," uviedol vo vyhlásení Benoit de Saint-Exupéry, výkonný viceprezident Airbusu pre predaj a komerčné lietadlá.



Užšie lietadlo A321neo, ktorý je súčasťou rodiny A320neo, získal od svojho uvedenia na trh v roku 2016 viac ako 5600 objednávok.



"V oboch veľkostných kategóriách sme si vybrali najmodernejšie a najefektívnejšie typy, ktoré ponúkajú najvyššiu úroveň pohodlia pasažierov," vyhlásil prezident EVA Air Clay Sun.



Spoločnosť EVA Air bola založená v roku 1989 a má flotilu 86 lietadiel. V roku 2022 prepravila 2,2 milióna cestujúcich. Podľa jej webovej stránky obsluhuje 61 destinácií na štyroch kontinentoch okrem Afriky.