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Airbus v máji zákazníkom dodal 81 lietadiel
Minulomesačný medziročný rast počtu dodávok je čiastočne výsledkom toho, že dovozu Airbusov prestala robiť administratívne prekážky Čína.
Autor TASR
Paríž 4. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus v máji zákazníkom dodal 81 strojov, čo je výrazný rast oproti rovnakému mesiacu minulého roka. Uviedli to zdroje z odvetvia. V máji 2025 Airbus zákazníkom dodal 51 lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Minulomesačný medziročný rast počtu dodávok je čiastočne výsledkom toho, že dovozu Airbusov prestala robiť administratívne prekážky Čína. Európsky výrobca lietadiel v apríli uviedol, že v prvom štvrťroku bolo niekoľko dodávok pozastavených a dodal, že dôvodom bola čínska „administratívna otázka“, ktorá sa medzitým vyriešila. Dvaja ľudia oboznámení s touto záležitosťou uviedli, že Čína zrejme pozastavila dodávku nových lietadiel Airbus, aby vyvinula tlak na európske regulačné úrady v súvislosti s certifikáciou svojho osobného prúdového lietadla C919. Pozastavenie sa dotklo približne 20 lietadiel, uviedli noviny La Tribune. V reakcii na správu agentúry Bloomberg o regulačnom spore Európska agentúra pre bezpečnosť letectva uviedla, že práce na overovaní modelu C919 „postupujú za úplnej spolupráce“ čínskych úradov a výrobcu COMAC.
Analytici uviedli, že je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či májové zrýchlenie dodávok strojov Airbus bude stačiť na odstránenie obáv o schopnosť spoločnosti dosiahnuť svoj cieľ 870 dodávok za celý rok. Závisí to totiž aj od širších problémov v dodávateľskom reťazci. Mnohé dodávky boli pozastavené pre chýbajúce motory alebo vybavenie kabín.
Minulomesačný medziročný rast počtu dodávok je čiastočne výsledkom toho, že dovozu Airbusov prestala robiť administratívne prekážky Čína. Európsky výrobca lietadiel v apríli uviedol, že v prvom štvrťroku bolo niekoľko dodávok pozastavených a dodal, že dôvodom bola čínska „administratívna otázka“, ktorá sa medzitým vyriešila. Dvaja ľudia oboznámení s touto záležitosťou uviedli, že Čína zrejme pozastavila dodávku nových lietadiel Airbus, aby vyvinula tlak na európske regulačné úrady v súvislosti s certifikáciou svojho osobného prúdového lietadla C919. Pozastavenie sa dotklo približne 20 lietadiel, uviedli noviny La Tribune. V reakcii na správu agentúry Bloomberg o regulačnom spore Európska agentúra pre bezpečnosť letectva uviedla, že práce na overovaní modelu C919 „postupujú za úplnej spolupráce“ čínskych úradov a výrobcu COMAC.
Analytici uviedli, že je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či májové zrýchlenie dodávok strojov Airbus bude stačiť na odstránenie obáv o schopnosť spoločnosti dosiahnuť svoj cieľ 870 dodávok za celý rok. Závisí to totiž aj od širších problémov v dodávateľskom reťazci. Mnohé dodávky boli pozastavené pre chýbajúce motory alebo vybavenie kabín.