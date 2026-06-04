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Airbus v máji zákazníkom dodal 81 lietadiel

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Minulomesačný medziročný rast počtu dodávok je čiastočne výsledkom toho, že dovozu Airbusov prestala robiť administratívne prekážky Čína.

Autor TASR
Paríž 4. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus v máji zákazníkom dodal 81 strojov, čo je výrazný rast oproti rovnakému mesiacu minulého roka. Uviedli to zdroje z odvetvia. V máji 2025 Airbus zákazníkom dodal 51 lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Minulomesačný medziročný rast počtu dodávok je čiastočne výsledkom toho, že dovozu Airbusov prestala robiť administratívne prekážky Čína. Európsky výrobca lietadiel v apríli uviedol, že v prvom štvrťroku bolo niekoľko dodávok pozastavených a dodal, že dôvodom bola čínska „administratívna otázka“, ktorá sa medzitým vyriešila. Dvaja ľudia oboznámení s touto záležitosťou uviedli, že Čína zrejme pozastavila dodávku nových lietadiel Airbus, aby vyvinula tlak na európske regulačné úrady v súvislosti s certifikáciou svojho osobného prúdového lietadla C919. Pozastavenie sa dotklo približne 20 lietadiel, uviedli noviny La Tribune. V reakcii na správu agentúry Bloomberg o regulačnom spore Európska agentúra pre bezpečnosť letectva uviedla, že práce na overovaní modelu C919 „postupujú za úplnej spolupráce“ čínskych úradov a výrobcu COMAC.

Analytici uviedli, že je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či májové zrýchlenie dodávok strojov Airbus bude stačiť na odstránenie obáv o schopnosť spoločnosti dosiahnuť svoj cieľ 870 dodávok za celý rok. Závisí to totiž aj od širších problémov v dodávateľskom reťazci. Mnohé dodávky boli pozastavené pre chýbajúce motory alebo vybavenie kabín.
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