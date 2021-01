Airbus vlani dodal svojim zákazníkom 566 lietadiel

Toulouse 8. januára (TASR) - Airbus bol vlani druhý rok po sebe najväčším výrobcom lietadiel na svete, keďže jeho americký rival Boeing sa po väčšinu času vyrovnával s problémami týkajúcimi sa modelu 737 MAX.



Airbus v roku 2020 dodal svojim zákazníkom 566 lietadiel. To bolo o 34 % menej v porovnaní s rekordnými 863 strojmi dodanými v roku 2019. Príčinou negatívneho vývoja bola koronakríza, ktorá tvrdo zasiahla leteckú dopravu.



Európsky koncern získal vlani čisté objednávky, to znamená objednávky upravené o storná, na 268 lietadiel po 768 v roku 2019.



Boeing od januára do novembra 2020 dodal svojim zákazníkom 118 lietadiel a čisté objednávky boli v negatívnom teritóriu (-454), keďže zákazníci stornovali objednávky na viac než 500 lietadiel.