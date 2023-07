Airbus vykázal vyšší ako očakávaný zisk za 2. štvrťrok

Toulouse 27. júla (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus vykázal vyšší ako očakávaný prevádzkový zisk za 2. štvrťrok 2023. A opätovne potvrdil finančné ciele na tento rok. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Konkrétne upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) za tri mesiace do konca júna vzrástol o 34 % na 1,845 miliardy eur. To odráža najmä zvýšenie dodávok komerčných lietadiel, pozitívny medziročný vplyv zaistenia menových kurzov a uvoľnenie opravných položiek po dosiahnutí pokroku v súvislosti s dodržiavaním predpisov.



Čistý zisk Airbusu v 2. štvrťroku vyskočil o 55 % na 1,06 miliardy eur zo 682 miliónov eur v minulom roku.



Tržby sa zvýšili o 24 % na 15,9 miliardy eur z 12,81 miliardy eur vlani, a to vďaka vyšším dodávkam lietadiel.



Analytici predpovedali Airbusu štvrťročný prevádzkový zisk 1,725 miliardy eur a tržby 15,87 miliardy eur.



Cieľom spoločnosti je odovzdať v roku 2023 klientom približne 720 komerčných lietadiel a dosiahnuť upravený EBIT vo výške 6 miliárd eur.



Hrubé objednávky komerčných lietadiel sa v 1. polroku zvýšili na 1080 z vlaňajších 442 kusov.



Podľa údajov spoločnosti nábeh výroby modelu A220 pokračuje smerom k mesačnej produkcii 14 lietadiel v polovici dekády. V prípade modelu A320 Family výroba napreduje smerom k avizovanému objemu 75 lietadiel mesačne v roku 2026. A v prípade veľkých modelov sa blíži k cieľovej produkcii štyroch A330 mesačne v roku 2024 a deviatich A350 na konci roka 2025.