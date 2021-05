Airbus vyzval dodávateľov, aby sa pripravili na zvýšenie výroby A320

Toulouse 11. mája (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus údajne vyzval kľúčových dodávateľov, aby sa pripravili na zvýšenie výroby lietadiel rady A320 o ďalších 18 % nad rámec súčasných cieľov. Informovali o tom zdroje z tohto odvetvia priemyslu, ktoré nechceli byť menované.



Podľa nich by chcel Airbus zvýšiť výrobu týchto modelov na 53 kusov mesačne do konca roku 2022, keďže sa letecké spoločnosti chystajú na návrat k bežnému cestovaniu.



Oficiálny cieľ Airbus pritom zostáva neformálny. Koncern sa zaviazal len k tomu, že do konca roku 2021 zvýši produkciu v dvoch krokoch na 45 lietadiel mesačne zo súčasných 40 strojov. Informácie od zdrojov sú tak prvým číselným náznakom plánov na zotavovanie sa v budúcom roku.



„Nekomentujeme špekulácie týkajúce sa dlhodobejšej trajektórie,“ uviedol hovorca spoločnosti a dodal, že hoci vidí zotavovanie trhu na úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19 v rokoch 2023-25, vďaka modelom ako je A320, neistoty stále pretrvávajú.