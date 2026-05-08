< sekcia Ekonomika
Airbus zaostáva na začiatku roka za vlaňajšími dodávkami lietadiel
Európsky výrobca dopravných lietadiel Airbus dodal za prvé štyri mesiace tohto roka zákazníkom približne 180 strojov.
Autor TASR
Toulouse 8. mája (TASR) - Európsky výrobca dopravných lietadiel Airbus dodal za prvé štyri mesiace tohto roka zákazníkom približne 180 strojov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 to predstavuje pokles o takmer 6 % a zároveň rastúci tlak na spoločnosť, aby v ďalšom období objem dodávok urýchlila. Informovala o tom agentúra Reuters.
Airbus tento týždeň oznámil, že v apríli dodal zákazníkom 67 lietadiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 16 %. Od začiatku roka do konca apríla dodávky dosiahli 181 strojov. Na porovnanie, za prvé štyri mesiace minulého roka predstavovali dodávky Airbusu 192 lietadiel.
Spoločnosť si za cieľ stanovila dodať tento rok zákazníkom 870 strojov. Vývoj od začiatku roka však poukazuje na problémy Airbusu tento cieľ splniť. Dôvodom sú problémy s dodávkou motorov od spoločnosti Pratt & Whitney, ako aj s dodávkami panelov trupu lietadiel.
Firma však pokračuje s dodávkami strojov leteckým spoločnostiam na Blízkom východe, napriek vojne, ktorá vypukla pred vyše dvomi mesiacmi po útoku USA a Izraela na Irán. Nové lietadlá od Airbusu získali v apríli spoločnosti Emirates, Etihad Airways a Air Arabia.
Airbus tento týždeň oznámil, že v apríli dodal zákazníkom 67 lietadiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 16 %. Od začiatku roka do konca apríla dodávky dosiahli 181 strojov. Na porovnanie, za prvé štyri mesiace minulého roka predstavovali dodávky Airbusu 192 lietadiel.
Spoločnosť si za cieľ stanovila dodať tento rok zákazníkom 870 strojov. Vývoj od začiatku roka však poukazuje na problémy Airbusu tento cieľ splniť. Dôvodom sú problémy s dodávkou motorov od spoločnosti Pratt & Whitney, ako aj s dodávkami panelov trupu lietadiel.
Firma však pokračuje s dodávkami strojov leteckým spoločnostiam na Blízkom východe, napriek vojne, ktorá vypukla pred vyše dvomi mesiacmi po útoku USA a Izraela na Irán. Nové lietadlá od Airbusu získali v apríli spoločnosti Emirates, Etihad Airways a Air Arabia.