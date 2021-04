Airbus zaznamenal v 1. štvrťroku mierny nárast dodávok

Paríž 9. apríla (TASR) - Ožívanie leteckej dopravy v Číne a Spojených štátoch pomohlo európskemu výrobcovi lietadiel Airbusu zvýšiť marcové dodávky na 72 kusov.



Vďaka tomu zaznamenal aj mierne vyššie dodávky za 1. štvrťrok 2021, keď odovzdal 125 lietadiel 44 klientom, zatiaľ čo vlani v rovnakom období to bolo 122 lietadiel.



Ale pokiaľ ide o nové objednávky, v tomto smere už údaje za 1. kvartál nie sú také povzbudzujúce. Airbus totiž zaznamenal v období január-marec 2021 len 39 tzv. hrubých objednávok vrátane dohody o dodávke 20 strojov A220 pre neidentifikovaného kupca. Z toho 28 objednávok zaregistroval v marci.



A tzv. čisté objednávky, ktoré sú očistené od zrušených objednávok, zostali v 1. štvrťroku záporné, na úrovni -61 lietadiel. Dôvodom bolo najmä zrušenie 88 objednávok nízkonákladových aerolínií Norwegian Air, ktoré zápasia o svoje prežitie.



Airbus aj jeho americký rival Boeing museli vlani znížiť produkciu a prepustiť tisíce ľudí, pretože pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla leteckú dopravu. Boeingu uškodilo aj uzemnenie jeho modelu 737 MAX na 20 mesiacov, od marca 2019, po dvoch haváriách v krátkom čase.



Niekoľko analytikov sa po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok domnieva, že Airbus by mohol tento rok dodať klientom minimálne rovnaký počet lietadiel ako vlani, a to 566. Samotný výrobca má podľa interných informácií v pláne zvýšiť tento rok dodávky na 600 lietadiel.