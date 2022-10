Airbus zaznamenal v 3. štvrťroku nárast zisku

Toulouse 28. októbra (TASR) – Európsky výrobca lietadiel Airbus zaznamenal v 3. štvrťroku strmý nárast zisku, o 65 %, aj napriek ťažkostiam s dodávateľmi. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Čistý zisk Airbusu sa za tri mesiace do konca septembra 2022 zvýšil o 65 % na 667 miliónov eur z minuloročných 404 miliónov eur.



Zisk na akciu vzrástol o 67 % na 0,85 eura z 0,51 eura pred rokom.



Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) stúpol oproti minulému roku o 26 % na 836 miliónov eur. To odráža najmä nárast dodávok komerčných lietadiel a vyšší výkon divízií Airbus Defence and Space a Airbus Helicopters.



Tržby vzrástli o 27 % na 13,31 miliardy eur z 10,52 miliardy eur v minulom roku.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť potvrdila svoj cieľ, ktorým je dodať v roku 2022 klientom približne 700 komerčných lietadiel a dosiahnuť upravený EBIT približne 5,5 miliardy eur.