Airbus chce od dodávateľov vyššiu produkciu

Toulouse 18. mája (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus nariadil dodávateľom, aby mu čo najskôr preukázali, že sú pripravení na zvýšenie výroby lietadiel, a to v liste, ktorý objasňuje rozsah nedávnych problémov s kvalitou v tomto odvetví.



Jürgen Westermeier, ktorý má v leteckom koncerne na starosti dodávky, v liste subdodávateľom z konca marca vyzval na okamžité kroky na prípravu za zvýšenie produkcie. To je najnovší dôkaz o zotavení výroby lietadiel strednej triedy.



Airbus odmietol komentovať kontakty s dodávateľmi.



Podľa správy agentúry Reuters z minulého týždňa Airbus povedal dodávateľom, aby sa pripravili na zvýšenie produkcie lietadiel A320 na 53 kusov mesačne do konca roka 2022 zo súčasnej mesačnej produkcie 40 kusov a cieľovej 45 kusov/mesiac do konca roku 2021.



Koncern vraj zároveň varoval dodávateľov pred problémami s kontrolou kvality, ktoré buď ovplyvnili výrobu v jeho továrňach, alebo prevádzku leteckých spoločností.



V roku 2020 čelil Airbus v prípade dodávateľov 370 problémom s kvalitou, pričom polovica z nich mala určitý vplyv na lietadlá, uvádza sa v liste.



„Stále čelíme príliš veľkému počtu problémov. Spoliehame sa na to, že budete dôsledne a disciplinovane zabezpečovať oveľa lepší plán kontroly a prevencie,“ uvádza sa v liste: „Našou prioritou je zvýšiť latku v prípade kvality.“



Americký rival Boeing tiež zápasí s problémami s kvalitou najpredávanejších modelov.



Spoločnosť Airbus má približne 8000 priamych dodávateľov a 18 000 nepriamych dodávateľov komponentov v hodnote približne 50 miliárd USD (41,19 miliardy eur) ročne.