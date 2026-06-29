Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
< sekcia Ekonomika

Airbus získa tri miliardy eur na výskum a vývoj technológií

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd

Poskytnutá suma odráža vysoké investičné nároky poprednej európskej leteckej spoločnosti, ktorá sa snaží udržať si svoju pozíciu v globálnej konkurencii.

Autor TASR
Brusel 29. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus dostane od Európskej investičnej banky (EIB) rekordnú sumu tri miliardy eur na výskum a vývoj nových technológií. Banka a spoločnosť podpísali dohodu o prvej tranži úveru vo výške jednej miliardy eur. Tieto finančné prostriedky umožnia spoločnosti ďalej upevňovať jej vedúce technologické postavenie v civilnom a vojenskom letectve, uviedla v pondelok EIB. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.

Podľa EIB ide o doteraz najväčšie financovanie podniku z jej strany. Prezidentka EIB Nadia Calvinová poznamenala, že schvaľovanie vlajkového projektu, ktorý posilňuje technologickú suverenitu Európy, trvalo približne šesť mesiacov. „To ukazuje, že Európa dokáže konať rýchlo a vo veľkom rozsahu, aby podporila svojich šampiónov a posilnila svoju pozíciu v novom geopolitickom prostredí,“ dodala.

Poskytnutá suma odráža vysoké investičné nároky poprednej európskej leteckej spoločnosti, ktorá sa snaží udržať si svoju pozíciu v globálnej konkurencii, uviedla EIB. Konkrétne je financovanie určené na podporu investícií do špičkových technológií a integrovaných systémov pre civilné letectvo, ako aj do bezpečnostných a obranných riešení, ktoré si najväčší svetový výrobca lietadiel naplánoval do roku 2030, priblížila EIB.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 29. na utorok 30. júna

NEBEZPEČNÉ HORÚČAVY: Záchranári za víkend evidujú 308 kolapsov z tepla

VIDEO: BOJ O ŽIVOTY: Záchranný tím odletel pomáhať do Venezuely

Na letisko treba prísť s predstihom, najmä ak je cesta mimo schengenu