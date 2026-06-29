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Airbus získa tri miliardy eur na výskum a vývoj technológií
Poskytnutá suma odráža vysoké investičné nároky poprednej európskej leteckej spoločnosti, ktorá sa snaží udržať si svoju pozíciu v globálnej konkurencii.
Autor TASR
Brusel 29. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus dostane od Európskej investičnej banky (EIB) rekordnú sumu tri miliardy eur na výskum a vývoj nových technológií. Banka a spoločnosť podpísali dohodu o prvej tranži úveru vo výške jednej miliardy eur. Tieto finančné prostriedky umožnia spoločnosti ďalej upevňovať jej vedúce technologické postavenie v civilnom a vojenskom letectve, uviedla v pondelok EIB. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Podľa EIB ide o doteraz najväčšie financovanie podniku z jej strany. Prezidentka EIB Nadia Calvinová poznamenala, že schvaľovanie vlajkového projektu, ktorý posilňuje technologickú suverenitu Európy, trvalo približne šesť mesiacov. „To ukazuje, že Európa dokáže konať rýchlo a vo veľkom rozsahu, aby podporila svojich šampiónov a posilnila svoju pozíciu v novom geopolitickom prostredí,“ dodala.
Poskytnutá suma odráža vysoké investičné nároky poprednej európskej leteckej spoločnosti, ktorá sa snaží udržať si svoju pozíciu v globálnej konkurencii, uviedla EIB. Konkrétne je financovanie určené na podporu investícií do špičkových technológií a integrovaných systémov pre civilné letectvo, ako aj do bezpečnostných a obranných riešení, ktoré si najväčší svetový výrobca lietadiel naplánoval do roku 2030, priblížila EIB.
Podľa EIB ide o doteraz najväčšie financovanie podniku z jej strany. Prezidentka EIB Nadia Calvinová poznamenala, že schvaľovanie vlajkového projektu, ktorý posilňuje technologickú suverenitu Európy, trvalo približne šesť mesiacov. „To ukazuje, že Európa dokáže konať rýchlo a vo veľkom rozsahu, aby podporila svojich šampiónov a posilnila svoju pozíciu v novom geopolitickom prostredí,“ dodala.
Poskytnutá suma odráža vysoké investičné nároky poprednej európskej leteckej spoločnosti, ktorá sa snaží udržať si svoju pozíciu v globálnej konkurencii, uviedla EIB. Konkrétne je financovanie určené na podporu investícií do špičkových technológií a integrovaných systémov pre civilné letectvo, ako aj do bezpečnostných a obranných riešení, ktoré si najväčší svetový výrobca lietadiel naplánoval do roku 2030, priblížila EIB.