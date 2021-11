Airbus získal najväčšiu objednávku od začiatku pandémie

Dubaj 15. novembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus získal na dubajskom leteckom salóne najväčšiu objednávku od začiatku pandémie.



V nedeľu (14. 11.) si na úvod salónu objednala americká spoločnosť Indigo Partners celkovo 255 strojov modelového radu A321neo. Idigo má podiely v nízkonákladových aerolíniách Wizz Air (Maďarsko), Frontier (USA), Volaris (Mexiko) a Jetsmart (Čile/Argentína). Súčasťou kontraktu je aj objednávka na 29 lietadiel A321XLR. Podľa posledného zverejneného cenníka z roku 2018 je celková katalógová cena objednávky okolo 33 miliárd USD (28,8 miliardy eur).



Airbus potom v pondelok podpísal s americkou firmou Air Lease Corporation (ALC) dohodu o predbežnej objednávke na 111 lietadiel. Kontrakt sa skladá z objednávky 25 strojov 220-300, 55 lietadiel A321neo, 20 lietadiel A321XLR, 4 strojov A330neo a siedmych A350F, uviedol európsky koncern a dodal, že kontrakt by mal byť finalizovaný v priebehu najbližších mesiacov.



Letecká doprava sa zotavuje z koronakrízy, čo zároveň podporuje dopyt po lietadlách. Airbus, rovnako ako jeho americký konkurent Boeing, počítajú do roku 2040 s pokračujúcim nárastom dopytu. Podľa Airbusu bude dovtedy potrebných celkovo 39.000 nových osobných a nákladných lietadiel. Nemalo by pritom ísť len o rozširovanie letiek aerolínií. Podľa Airbusu z 15.000 nahradí staré stroje s vyššou spotrebou paliva. Veľká väčšina dopytu bude pripadať na lietadlá s krátkym a stredným doletom - okolo 29.700.



(1 EUR = 1,1448 USD)