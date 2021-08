Airbus získal novú objednávku od Delta Air Lines

Toulouse 25. augusta (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus získal ďalšiu, novú objednávku od americkej leteckej spoločnosti Delta Air Lines v hodnote takmer 4 miliardy USD (3,41 miliardy eur).



Aerolínie v utorok (24. 8.) večer oznámili dohodu o novej objednávke na 30 lietadiel A321neo, čo je ich druhá väčšia objednávka od európskeho koncernu v tomto roku. Nasleduje totiž po objednávke 25 lietadiel od spoločnosti Delta v apríli tohto roka.



Celkový počet objednaných lietadiel A321neo pre amerického dopravcu so sídlom v Atlante tak dosiahol 155 kusov a budú mu dodávané postupne od roku 2022 do roku 2027.



Najnovšia zmluva má hodnotu takmer 4 miliardy USD podľa katalógových cien, aj keď veľkí dopravcovia ako Delta môžu získať výrazné zľavy.



Spoločnosť Airbus dostáva čoraz viac objednávok z USA po tom, ako sa lietanie na tamojšom domácom trhu zotavilo z krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu a vrátilo sa už takmer na úroveň pred vypuknutím ochorenia. Ale vo väčšine zvyšného sveta cestovné obmedzenia stále brzdia dopyt po lietadlách.



Airbus uzavrel v júni svoj najväčší obchod v roku 2021, keď získal objednávku od United Airlines Holdings na 70 lietadiel A321neos.



Airbus zaevidoval do júla 167 tzv. čistých objednávok (bez zrušených), čo je menej ako 630 objednávok jeho amerického konkurenta Boeing. Návrat lietadiel Boeing 737 MAX na oblohu po 20-mesačnom uzemnení pre dve tragické nehody v krátkom čase podnietil množstvo ich nákupov, väčšinou od amerických leteckých spoločností.



(1 EUR = 1,1740 USD)

