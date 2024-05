Airbus získal objednávku na vyše 100 lietadiel od Saudia Group

Rijád 20. mája (TASR) - Saudskoarabská letecká spoločnosť Saudia Group kúpi od európskeho výrobcu Airbus viac než 100 lietadiel. Je to najväčší kontrakt Saudie v jej histórii. Informovala o tom agentúra AFP.



Spoločnosť v pondelok uviedla, že kontrakt s Airbusom zahrnuje celkovo 105 lietadiel. Z toho samotná Saudia plánuje získať 54 strojov A321neo a jej nízkonákladová divízia Flyadeal kúpi 12 lietadiel A320neo a 39 strojov A321neo.



"Táto prelomová dohoda zahrnuje 105 lietadiel a znamená významný moment nielen pre saudský letecký priemysel, ale pre celý región Blízkeho východu a severnej Afriky," uviedla spoločnosť v oficiálnom vyhlásení.



Oznámený kontrakt predstavuje ďalšie výrazné investície do saudskoarabského sektora leteckej dopravy po tom, ako pred vyše rokom oznámili vytvorenie novej národnej leteckej spoločnosti Riyadh Air. Saudská Arábia oznámila vznik spoločnosti Riyadh Air v marci minulého roka v rámci vládneho plánu premeniť Rijád na globálny letecký uzol, ktorý bude konkurovať regionálnym lídrom, ako sú Dubaj a Dauha. Saudská Arábia okrem toho už koncom roka 2022 oznámila plány na nové letisko v hlavnom meste Rijád, ktoré má do roku 2030 vybaviť 120 miliónov cestujúcich ročne.