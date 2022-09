Airbus získal objednávku z Číny na 40 lietadiel

Paríž 22. septembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus vo štvrtok oznámil, že získal pevnú objednávku od čínskej leteckej spoločnosti Xiamen Airlines na 40 lietadiel z radu A320neo. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Spoločnosť Xiamen Airlines rozširuje svoju flotilu a rozhodla sa pre lietadlá Airbus, čím sa stáva najnovším zákazníkom európskeho koncernu, uvádza sa vo vyhlásení Airbusu.



Čínska letecká spoločnosť so sídlom v juhovýchodnom meste Sia-men mala doteraz vo svojej flotile výlučne lietadlá Boeing.



Hodnota objednávky sa odhaduje na 4,85 miliardy USD (4,91 miliardy eur).



Táto dohoda prichádza niekoľko mesiacov potom, čo tri čínske štátne letecké spoločnosti v júli zadali zjavne koordinovanú objednávku na 292 lietadiel Airbus. To bola najväčšia objednávka od čínskych leteckých spoločností za približne päť rokov.



Generálny riaditeľ konkurenčného amerického výrobcu lietadiel Boeing Dave Calhoun začiatkom tohto týždňa uviedol, že vyhliadky na predaj do Číny sú v priebehu jedného alebo dvoch rokov negatívne. Model Boeing 737 MAX v Číne nelieta od marca 2019, keď bol po dvoch tragických nehodách uzemnený.



Airbus dodá lietadlá spoločnosti Xiamen Airlines medzi rokmi 2024 až 2027.



(1 EUR = 0,9884 USD)