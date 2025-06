Airbus získal objednávky od Saudskej Arábie na desiatky lietadiel

Le Bourget 16. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus oznámil, že od saudskoarabskej lízingovej firmy AviLease získal objednávku na 40 lietadiel. Celková hodnota objednávky, prvej veľkej objednávky na leteckom veľtrhu v Le Bourget pri Paríži, sa odhaduje na viac než tri miliardy dolárov. Neskôr veľkú objednávku oznámil Airbus aj od saudskoarabskej leteckej spoločnosti Riyadh Air, ktorá v prípade využitia opcie predstavuje 50 strojov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Airbus v pondelok, v prvý deň veľtrhu, uviedol, že lízingová spoločnosť zo Saudskej Arábie zadala objednávku na 30 úzkotrupých dopravných lietadiel A320neo a 10 nákladných lietadiel A350F. Je to prvá priama objednávka pre európskeho výrobcu zo strany saudskoarabskej lízingovej firmy. Jej hodnotu odhadujú analytici zo spoločnosti Cirium Ascend na zhruba 3,5 miliardy USD (3,04 miliardy eur). Airbus ani AviLease sa nevyjadrili k hodnote kontraktu, ktorý sa môže rozšíriť až na 77 lietadiel, ak AviLease využije opciu.



Záujem saudskoarabských firiem o nové lietadlá je veľký. Saudská Arábia sa totiž usiluje stať novým regionálnym leteckým uzlom a priblížiť sa k pozícii Kataru a Dubaja v Spojených arabských emirátoch.



Ďalšou firmou, ktorá zadala Airbusu veľkú objednávku, bola saudskoarabská letecká spoločnosť Riyadh Air. V prípade tejto spoločnosti je to pevná objednávka na 25 širokotrupých strojov A350-1000 pri katalógovej cene za viac než 9 miliárd USD s opciou na 25 ďalších lietadiel.



Delegáti však očakávajú, že počet aj rozsah objednávok na tohtoročnom leteckom veľtrhu bude o niečo slabší než zvyčajne. Na jednej strane sa pod to podpísala minulotýždňová tragická havária Boeingu 787 spoločnosti Air India a na druhej uzatvorenie viacerých veľkých kontraktov zo strany Boeingu počas nedávnej cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa po krajinách Blízkeho východu.



Airbus však plánuje uzatvoriť na domácej pôde viacero kontraktov, pričom vysoký záujem je aj o obranné systémy. Dôvodom je zvyšovanie výdavkov Európy na obranu po útoku Ruska na Ukrajinu pred tromi rokmi, ako aj výrazné zhoršenie situácie na Blízkom východe po vypuknutí najnovšieho konfliktu medzi Izraelom a Iránom.



(1 EUR = 1,1512 USD)