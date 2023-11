Airbus získal od firmy SMBC Aviation objednávku na 60 lietadiel

Dublin/Toulouse 21. novembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus získal od jednej z najväčších lízingových spoločností na svete SMBC Aviation Capital objednávku na 60 airbusov A320neo. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Hodnotu kontraktu nezverejnili. Avšak denník Nikkei Asia, ktorý o dohode informoval ako prvý, vzhľadom na trhovú cenu lietadla odhadol sumu na 3,4 miliardy USD (3,11 miliardy eur).



Informácia o kontrakte medzi Airbusom a írskou spoločnosťou SMBC Aviation Capital, ktorá je druhou najväčšou lízingovou firmou na svete, prichádza pár dní po skončení leteckého salónu v Dubaji, na ktorom dominoval konkurent Airbusu, americký Boeing. Ten získal nové objednávky na 196 lietadiel, zatiaľ čo Airbus na 55 strojov. Dôvodom bolo, že začal rásť dopyt po širokotrupých lietadlách.



Najnovší kontrakt zvyšuje celkový objem objednávok SMBC Aviation Capital na A320neo a A321neo na 184 lietadiel. S dodávkami strojov sa počíta až do roku 2031. Írska spoločnosť vlastnená konzorciom, ktorého súčasťou sú aj japonské spoločnosti Sumitomo Corp and Sumitomo Mitsui Financial Group, tak v súčasnosti vlastní, prevádzkuje a má objednaných takmer 1000 lietadiel. Čo sa týka celej rodiny A320neo, od svojho uvedenia na trh v roku 2010 získala od viac než 100 zákazníkov vyše 6500 objednávok.



(1 EUR = 1,0928 USD)