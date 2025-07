Airbus získal od lízingovej spoločnosti objednávku na 90 lietadiel

Paríž/Dublin 24. júla (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus získal od lízingovej spoločnosti Avolon objednávku na 90 lietadiel. Drvivú väčšinu, viac než 80 % z objednávky, predstavujú úzkotrupé lietadlá. Objednávka okrem toho zahrnuje aj opciu na ďalšie štyri desiatky strojov. Informovala o tom agentúra AFP.



Airbus oznámil, že Avolon so sídlom v Dubline si objednal 75 úzkotrupých lietadiel A321neo na lety na stredné vzdialenosti. Okrem toho si objednal aj 15 širokotrupých strojov A330neo na diaľkové lety. Objednávka zároveň zahrnuje opciu na ďalších 40 strojov, 25 lietadiel A321neo a 15 A330neo.



„Táto objednávka demonštruje naše presvedčenie, že dopyt po lietadlách sa v dlhodobom horizonte udrží na vysokej úrovni,“ povedal generálny riaditeľ Avolonu Andy Cronin.



S ostatnou objednávkou sa tak celkový počet lietadiel, ktoré by mal Avolon od Airbusu v nasledujúcich rokoch dostať, zvýšil na 413. Európska firma by lietadlá mala dodať do konca roka 2033.