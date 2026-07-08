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Airbus zredukoval prognózu globálneho dopytu po osobných lietadlách
Airbus očakáva, že v rokoch 2026 až 2045 budú globálne dodávky osobných prúdových lietadiel na úrovni 42.060 kusov.
Autor TASR
Londýn 8. júla (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus o 1 % zredukoval svoju prognózu globálneho dopytu po osobných lietadlách v najbližších 20 rokoch. Predikciu zverejnil po tom, ako vojna v Iráne a obchodné napätie spomalili prudký rast leteckej aktivity po pandémii COVID-19. Najväčší svetový výrobca lietadiel v stredu uviedol, že stále očakáva silný dopyt po prúdových lietadlách, najmä v Ázii, ktorá by mala absorbovať približne polovicu všetkých dodávok. Zavádzanie ciel a kríza v Perzskom zálive však viedli k zhoršeniu prognózy rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Airbus očakáva, že v rokoch 2026 až 2045 budú globálne dodávky osobných prúdových lietadiel na úrovni 42.060 kusov. Ide o odhadované dodávky Airbusu, amerického Boeingu a čínskeho výrobcu Comac.
Prognóza ráta s dodávkami 33.920 lietadiel s jednou uličkou a 8140 lietadiel so širokým trupom. V oboch segmentoch je to o 1 % menej, ako predpokladala predchádzajúca predikcia. Tento počet sotva pokrýva výrobné plány spoločností Airbus a Boeing. Vzhľadom na očakávané dodávky čínskych lietadiel C919 sa tak dá predpokladať, že rozsiahly nedostatok lietadiel, ktorý sa prejavil v ostatnom období, by sa mohol zmierniť.
Airbus očakáva, že v rokoch 2026 až 2045 budú globálne dodávky osobných prúdových lietadiel na úrovni 42.060 kusov. Ide o odhadované dodávky Airbusu, amerického Boeingu a čínskeho výrobcu Comac.
Prognóza ráta s dodávkami 33.920 lietadiel s jednou uličkou a 8140 lietadiel so širokým trupom. V oboch segmentoch je to o 1 % menej, ako predpokladala predchádzajúca predikcia. Tento počet sotva pokrýva výrobné plány spoločností Airbus a Boeing. Vzhľadom na očakávané dodávky čínskych lietadiel C919 sa tak dá predpokladať, že rozsiahly nedostatok lietadiel, ktorý sa prejavil v ostatnom období, by sa mohol zmierniť.