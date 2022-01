Airbus zrušil objednávku na 50 lietadiel A321neo od Qatar Airways

Paríž 21. januára (TASR) - Airbus sa v spore s veľkým zákazníkom Qatar Airways odhodlal k netradičnému kroku a stornoval jeho objednávku na 50 lietadiel.



Qatar Airways, ktoré patria medzi tri veľké letecké spoločnosti v Perzskom zálive, totiž uzemnili časť svojej letky strojov A350 z dôvodu rýchlej degradácie povrchovej úpravy lietadiel. Aerolínie sa obrátili na londýnsky súd a prestali prijímať dodávky ďalších strojov A350, kým Airbus problém nevyrieši.



Hovorca Airbus v piatok pre agentúru AFP uviedol, že koncern "ukončil" kontrakt s Qatar Airways na dodanie 50 lietadiel A321neo "v súlade so našimi právami". Hodnota kontraktu podľa katalógových cien predstavovala 6 miliárd USD (5,3 miliardy eur).



Prvé vypočutie pred londýnskym súdom sa uskutočnilo vo štvrtok (20. 1.). Qatar Airways požadujú od Airbusu náhradu škôd vo výške 618 miliónov USD plus 4 milióny USD za každý deň, čo sú lietadlá A350 mimo prevádzky, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou.



Airbus zrušil objednávky strojov A321neo, pretože Qatar Airways tým, že odmietli prijať dodávky lietadiel A350, porušili svoje zmluvné záväzky.



(1 EUR = 1,1338 USD)